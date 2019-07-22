Представители партии "Слуга народа" планируют обжаловать результаты выборов в 10-ти округах. Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии.

В "Слуге народа" считают, что именно в 10-ти округах было зафиксировано больше всего серьезных нарушений во время голосования. В частности отмечается, что подкуп избирателей зафиксировали в 30-ти округах, однако именно в десяти это нарушение могло повлиять на результаты выборов.

"В этих округах сейчас собирается материал для обращений в окружную комиссию, затем - для судебных разбирательств, а затем - обращений в ЦИК с жалобами о признании результатов на отдельных участках недействительными или непризнания результатов в округе", - говорится в сообщении пресс-службы.

Речь идет об округе № 78 в Запорожской области, где зафиксировали многочисленные случаи подкупа избирателей, в результате чего оказались недействительными, по информации пресс-службы партии, 3 тыс. бюллетеней. В Закарпатской области на округах № 68 и 69, а также на округе № 15 в Винницкой области зафиксировали массовый подкуп избирателей. А во Львовской области по 119-му округу на 17-ти участках пытались подкупить членов избирательных участков.

"Слуга народа" утверждает, что в 64-м округе в Житомирской области, где проиграл Сергей Пашинский, был большой разрыв между кандидатами.

"В 64-м округе на Житомирщине, где проигрывает Сергей Пашинский, большой разрыв между кандидатами, там происходят непонятные события и появляются титушки", - говорится в сообщении.

В список "Слуги народа" относительно округов с наибольшим количеством нарушений вошли округа № 146 и 137. Известно, что идет подготовка материалов для обжалования результатов выборов в суде на 137-м округе. Кроме того, по данным пресс-службы партии, в Луганской области на одном из округов кандидат в нардепы раздавал избирателям сахар.

"А мы уже думали, что "эра гречки" прошла. И оппоненты всеми возможными способами доказывают обратные факты". - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

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