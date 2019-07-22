Экс-президент Украины Петр Порошенко, который одержал победу во Львовской области во время президентских выборов, проиграл там на парламентских, где его партия "Европейская солидарность" уступила голоса партии Святослава Вакарчука "Голос" и пропрезидентской партии "Слуга народа".

Об этом свидетельствую данные ЦИК, которая уже подсчитала 70,49 обработанных протоколов по всем округам Украины.

Стоит отметить, что Львовская область стала единственным регионом, где партия "Голос" заняла первое место с существенными процентами.

Скриншот: cvk.gov.ua

Напомним, во время второго тура выборов президента Украины именно Львовская область стала единственным регионом, в котором Порошенко смог обойти Владимира Зеленского.

Тогда за него проголосовали 63% избирателей, а за Зеленского - 34%. Менее всего за Петра Порошенко голосовало в Луганской области - 8% избирателей. В Одесской и Днепропетровской областях он набрал по 10% голосов.

Скриншот: cvk.gov.ua

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ сообщили, что выборы в Верховную Раду прошли мирно.

Также мы писали, что бывший губернатор Москаль проигрывает выборы в Луганской области.