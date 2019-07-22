Экс-главу СНБО Александра Турчинова поразило число голосов, которые украинцы отдали оппозиционерам и, прежде всего, политсиле "Оппозиционая платформа-За жизнь" на внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом он написал в Facebook.

"Что поражает - это результат ОПЗЖ и еще нескольких пророссийских проектов, которые не преодолели проходной барьер. Около 20% украинцев отдали свои голоса за эти политические силы, которые имеют разные названия, но олицетворяют реванш и возвращение в Россию", - написал Турчинов.

По его словам, это первые выборы, когда "пророссийские антиукраинские силы получили такое большое количество голосов после февраля 2014 года". "К большому сожалению, это является свидетельством того, что значительная часть наших сограждан готова обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство. Их не научила история нашей страны и всего человечества, сытого и уютного рабства не бывает. Рабы всегда нуждающиеся, битые и обреченные на уничтожение. Моисей водил свой народ 40 лет по пустыне, пока не умер последний, кто был готов обменять свободу на рабскую пайку. Сколько же нужно лет нашей стране?", - вопрошает экс-секретарь СНБО.

Фото: facebook.com

Отметим, что Турчинов является руководителем "Народного фронта" - партии, рейтинг которой составляет менее 1% и которая из-за этого даже не участвовала в выборах Рады.

В тоже время "Оппозиционная платформа За жизнь" получила на выборах более 13% голосов.

Напомним, что Турчинов рассказал, что украинские ракеты могут уничтожить Крымский мост за пару минут.

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