Музыканты американской группы Metallica для исполнения песни Виктора Цоя "Группа крови" пользовались помощью шпаргалки. Об этом сообщается в инстаграм-блоге концертного агентства Sav Entertainment.

На ней русский текст песни записали латинским буквами, чтобы музыканты могли его прочитать. Он разбит на слоги и сопровождается пометками о том, как нужно исполнять композицию.

Фото: instagram.com

Ранее в Сети появилось видео, как рок-группа из США Metallica исполнила на русском языке композицию под названием "Группа Крови".

Музыканты из Metallica исполнила "Группу Крови" во время концерта в Москве 21 июля. Зрители в первый момент онемели от неожиданности, но позже припев весь стадион пел вместе с группой.

Видео: youtube.com/Сервисный центр Restori. ru

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