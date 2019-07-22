В "Укрзализныци" хотят повысить штрафы за безбилетный проезд в пригородных электричках со 110 гривен до 3 тысяч гривен. Об этом заявил председатель Юго-Западной железной дороги Роман Веприцкий в интервью ЦТС.

"Мы готовим соответствующие предложения в Верховную Раду. Хотим повысить штрафы с текущих 110 грн до 3000 грн. Кроме того, хотим внести изменения в положение о штрафах.

Сейчас все деньги получает местная власть, на территории который был выписан протокол об административном правонарушении. Мы хотим, чтобы часть получала местная власть, а часть - УЗ. Оплата пойдет на инфраструктуру. Думаем, что это будет справедливо", - рассказал он.

По его словам, УЗ также планирует для борьбы с безбилетниками установить турникеты, ограждения и зоны ожидания внутри станций.

Ранее сообщалось, что самым прибыльным для "Укрзализныци" стал поезд Киев-Москва.

Также мы писали, что "Укрзализныця" решила перевозить грузы в пассажирских составах.