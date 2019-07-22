Служба безопасности Украины (СБУ) обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник, пишет Интерфакс-Украина.

"Я уверен, что Лакшми Миттал, который является мощным международным инвестором, пытаясь осуществить эту инвестицию… не планировал сделать ничего плохого. Но тот менеджмент, который работает на предприятии, небрежно относился к своим обязанностям. И поэтому должен быть соответствующим образом как минимум дисциплинарно наказан", – сказал Баканов. В то же время он уточнил, что, скорее всего, речь будет идти не об административной ответственности.

Напомним, что перед Днем металлурга сотрудники СБУ обыскали ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог".

Также мы писали о том, что после забастовки на "ArcelorMittal Кривой Рог" увеличат фонд оплаты труда рабочих на 1,1 млрд грн.