В воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. ЦИК обработала около 71% бюллетеней и продолжает подсчитывать голоса избирателей за партии, которые преодолевают барьер в 5%.

Согласно данным ЦИК, партия "Голос" занимает пятое место среди пятерки лидеров (первое - за "Слугой народа") и проходит в парламент, набирая около 6,17% голосов избирателей (по состоянию на 16:30).

Если перевести проценты в проходные места, то "Голос" должен занять около 18 мест в Верховной Раде. При этом проходящие номера могут измениться на 1-2 номера в зависимости от окончательных результатов ЦИК.

"Страна" составила пофамильный список из 18 кандидатов, которые проходят в Верховную Раду по спискам от "Голоса":

Святослав Вакарчук; Юлия Клименко; Кира Рудык; Ярослав Железняк; Александра Устинова; Олег Макаров; Ярослав Юрчишин; Сергей Рахманин; Соломия Бобровская; Ольга Стефанишина; Владимир Цабаль; Андрей Осадчук; Роман Костенко; Роман Лозинский; Инна Совсун; Леся Василенко; Рустем Умеров; Алина Свидерская

Также отметим, что один из проходных кандидатов подал заявление в ЦИК с отказом баллотироваться еще до выборов - это юрист, партнер DLA Pipers Александр Курдыдык (занимавший 11 место в списке).

Главная цель партии в Верховной Раде

Партия "Голос" находится в двойственной позиции при прохождении В Раду. С одной стороны, политсила Вакарчука - неплохое подспорье для создания коалиции (и предложение начать консультации о ней уже поступило от Зеленского). С другой стороны, экс-президент Петр Порошенко во всеуслышание заявил, что считает "Голос" своим главным партнером в Раде нового созыва.

При этом уже после приглашения от Зеленского стало понятно, что никакой коалиции с "Голосом" ему не нужно. Данные по мажоритарным округам показали, что "Слуга народа" теперь и сам в состоянии сформировать коалицию.

"Голос" же по своим идеологическим установкам действительно ближе к Порошенко, чем к Зеленскому. Он постоянно высказывает неоднозначные заявления о пути достижения мира на Донбассе.

Также в партии предложили сажать в тюрьму на 15 лет всех переговорщиков с Россией, не уполномоченных на это государством. А вчера Вакарчук призвал законодательно запретить гастроли артистов в России - что вряд ли поддержит Зеленский, который высказывался наоборот за разрядку "гастрольного вопроса".

Напомним, о создании "Голоса" объявили 16 мая 2019 года на Старокиевской горе в столице. Для этого Вакарчук переименовал партию "Платформа инициатив" (зарегистрированную 10 февраля 2015 года) в партию "Голос". И уже 21 мая 2019 "Голос" получил официальные документы о перерегистрации.

Светит ли Вакарчуку премьерство

Шансы Святослава Вакарчука зянять пост премьер-министра страны достаточно малы, несмотря на желание самой политсилы и недавнее заявление главы партии Юлии Клименко. По словам Клименко, в "Голосе" могут делегировать Вакарчука на премьерство при необходимости. Она обосновала такую мотивированность партии тем, что в окружении Вакарчука "есть сильные люди, которые готовы работать министрами в правительстве, в государственных предприятиях".

Однако когда у президента Владимира Зеленского 21 июля спросили о вероятности того, что Вакарчук станет главой Кабмина, он намекнул на мизерность подобных шансов. Несмотря на это пригласил лидера "Голоса" рассмотреть вопрос коалиции более предметно. Однако у Зеленского отметили, что настаивать долго не будут, учитывая более высокий рейтинг "Слуги народа".

Да и сам Вакарчук, похоже, не то что не готов к должности премьера страны. Он рассматривает возможность совмещать политическую карьеру с музыкой. В недавнем интервью он заявил, что продолжит выступать со своей группой "Океан Эльзы": "Океан Эльзы" будет существовать. Слава Богу, закон разрешает заниматься творчеством, а Бог запрещает мне им не заниматься", - сказал он на брифинге уже после выборов.