ЦИК продолжает обрабатывать результаты выборов в Верховную Раду Украины, которые состоялись в воскресенье 21 июля. Выборы проходили по смешанной схеме: 50% депутатских мест по партийным спискам, и 50% по мажоритарной системе. Всего в парламенте 424 места.
По данным экзитполов, опубликованных накануне, в парламент проходят "Слуга народа", "Оппозиционная платформа", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".
По состоянию на 14.30 22 июля, "Слуга народа" набирает 42,57%, "Оппозиционная платформа" - 13,03%, "Евросолидарность" - 8,48%, Батькивщина - 8,01%, Голос - 6,26%. Исходя из этого, можно примерно посчитать, сколько человек от какой партии пройдет в парламент.
Стоит учесть, что к этому количеству может добавиться некоторое число мажоритарщиков.
Мы уже публиковали, кто войдет в парламент от Слуги народа, Оппозиционной платформы и партии Европейская солидарность Петра Порошенко. Теперь разберемся со списком Батькивщины.
Кто пройдет в Раду от "Батькивщины"
- Юлия Тимошенко
- Сергей Тарута
- Валентин Наливайченко
- Сергей Соболев
- Елена Кондратюк
- Иван Кириленко
- Андрей Кожемякин
- Григорий Немыря
- Сергей Власенко
- Валерий Дубиль
- Александр Абдуллин
- Иван Крулько
- Анжелика Лабунская
- Константин Бондарев
- Михаил Цимбалюк
- Виталий Данилов
- Ольга Белькова
- Алексей Кучеренко
- Андрей Николаенко
- Михаил Волынец
- Андрей Пузийчук
- Алена Шкрум
- Владимир Кабаченко
Добавим, что перед выборами "Батькивщина" по рейтингам была одной из самых стабильных партий - у нее не наблюдалось ни падений, ни взлетов. За партию стабильно хотели проголосовать от 6,9% до 7,6% респондентов, что является очень незначительными колебаниями.
Как ранее писала "Страна", Тимошенко рассчитывает влиться в коалицию со "Слугой народа", но сам Владимир Зеленский пригласил объединяться лишь партию "Голос" Вакарчука. Но это было еще в день выборов - воскресенье. В понедельник стали известны данные по мажоритарке. По ним у "Слуги народа" вырисовывается однопартийное большинство в 240 с лишним голосов. И теперь никакая коалиция им не нужна.