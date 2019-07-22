ЦИК продолжает обрабатывать результаты выборов в Верховную Раду Украины, которые состоялись в воскресенье 21 июля. Выборы проходили по смешанной схеме: 50% депутатских мест по партийным спискам, и 50% по мажоритарной системе. Всего в парламенте 424 места.

По данным экзитполов, опубликованных накануне, в парламент проходят "Слуга народа", "Оппозиционная платформа", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

По состоянию на 14.30 22 июля, "Слуга народа" набирает 42,57%, "Оппозиционная платформа" - 13,03%, "Евросолидарность" - 8,48%, Батькивщина - 8,01%, Голос - 6,26%. Исходя из этого, можно примерно посчитать, сколько человек от какой партии пройдет в парламент.

Стоит учесть, что к этому количеству может добавиться некоторое число мажоритарщиков.

Мы уже публиковали, кто войдет в парламент от Слуги народа, Оппозиционной платформы и партии Европейская солидарность Петра Порошенко. Теперь разберемся со списком Батькивщины.

Кто пройдет в Раду от "Батькивщины"

Юлия Тимошенко Сергей Тарута Валентин Наливайченко Сергей Соболев Елена Кондратюк Иван Кириленко Андрей Кожемякин Григорий Немыря Сергей Власенко Валерий Дубиль Александр Абдуллин Иван Крулько Анжелика Лабунская Константин Бондарев Михаил Цимбалюк Виталий Данилов Ольга Белькова Алексей Кучеренко Андрей Николаенко Михаил Волынец Андрей Пузийчук Алена Шкрум Владимир Кабаченко

Добавим, что перед выборами "Батькивщина" по рейтингам была одной из самых стабильных партий - у нее не наблюдалось ни падений, ни взлетов. За партию стабильно хотели проголосовать от 6,9% до 7,6% респондентов, что является очень незначительными колебаниями.

Как ранее писала "Страна", Тимошенко рассчитывает влиться в коалицию со "Слугой народа", но сам Владимир Зеленский пригласил объединяться лишь партию "Голос" Вакарчука. Но это было еще в день выборов - воскресенье. В понедельник стали известны данные по мажоритарке. По ним у "Слуги народа" вырисовывается однопартийное большинство в 240 с лишним голосов. И теперь никакая коалиция им не нужна.