В понедельник, 22 июля, ЦИК продолжает подсчитывать голоса на многомандатных (партии) и одномандатных (мажоритарщики) округах. Несмотря, на то, что пока не обработаны 100%, уже можно говорить, кто проходит в парламент и с какими примерно процентами.

От количества голосов избирателей зависит, сколько мест получит та или иная политсила в Верховной Раде.

Список Европейской солидарности. Проходная часть

Ребрендированный после проигрыша Петра Порошенко на выборах президента БПП, на этих выборах в Раду шел под вывеской "Европейская солидарность", декларируя основными ценностями курс на Евросоюз и НАТО.

На выборах 21 июля за "Европейской солидарностью" примерно 8,5%. Это третий результат после пропрезидентской партии "Слуга народа" и "Оппозиционной платформы".

Такой процент говорит о том, что в проходной части партии Порошенко примерно 25 фамилий. Точное количество нардепов украинского парламента нового созыва, станет известно после официального оглашения результатов выборов.

1. Петр Порошенко

2. Парубий Андрей

3. Геращенко Ирина

4. Забродский Михаил

5. Федина София

6. Джемилев Мустафа

7. Зинкевич Яна

8. Чийгоз Ахтем

9. Синютка Олег

10. Климпуш-Цинцадзе Иванна

11. Герасимов Артур

12. Кубив Степан

13. Фриз Ирина

14. Южанина Нина

15. Луценко Ирина

16. Сюмар Виктория

17. Арьев Владимир

18. Павленко Ростислав

19. Величкович Руслан

20. Алексеев Сергей

21. Князевич Руслан

22. Саврасов Максим

23. Ионова Мария

24. Бойко Наталья

25. Владимир Вятрович

Что говорят в Евросолидарности о коалиции

Сразу после закрытия участков лидер ЕС Петр Поршенко заявил, что наиболее близкой по идеологии считает партию Святослава Вакарчука "Голос". То есть не исключил возможности объединится единым фронтом в новой Верховной Раде.Правда, о возможной коалиции с "Голосом" также сообщили в "Батькивщине" и "Слуге народа".