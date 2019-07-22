Во вторник, 23 июля, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с представителями правоохранительных органов, чтобы заслушать отчет по делу об убийстве Павла Шеремета.

"Во вторник, 23 июля, в 14:00 президент Украины Владимир Зеленский заслушает доклад представителей правоохранительных органов о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета", - сообщает пресс-служба Офиса президента в понедельник, 22 июля.

20 июля, в трагическую годовщину, он попросил собраться генерального прокурора (Луценко оперативно ушёл в отпуск), министра внутренних дел, глав полиции и СБУ и доложить о ходе расследования убийства Шеремета.

22 июля пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что генпрокурор Юрий Луценко находится в официальном отпуске.

20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства журналистскую деятельность Шеремета в Украине и других странах.

Как сообщала "Страна", Зеленский дал обещание по делам Бузины, Шеремета и нападениям на журналистов.

Напомним, что с начала июля 2019 года было совершено нападение на двух корреспондентов "Страны" - Кирилла Малышева и Владислава Бовтрука.