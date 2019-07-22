Вокруг должности главы Министерства внутренних дел закрутилась интересная интрига. Так, вчера член первой десятки списка "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что он "очень надеется", что Арсен Аваков не останется на этой должности.

Об этом говорится в материале "Страны" "Как "Слуга народа" готовится к единоличному правлению в стране".

Отмечается, что на это заявление сразу же отреагировали близкие к Авакову СМИ, заявив, что министр останется на своем посту и при новом правительстве. По словам источника в Офисе президента, желание поменять главу ключевого министерства там есть. Но окончательное решение еще не принято, так как в свое время Авакову давались гарантии.

"Но после оглушительной победы на выборах об этих гарантиях стали забывать. Заявление Арахамии совсем не случайно", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что Зеленский умыл руки, отвечая на петицию об отстранении Авакова.

Также мы писали, что петиция за отставку Авакова набрала необходимое количество голосов.