Новым генеральным прокурором Украины, судя по всему, станет заместитель главы Офиса президента, близкий к Андрею Богдану Руслан Рябошапка. Об этом говорится в статье "Страны" "Как "Слуга народа" готовится к единоличному правлению в стране".

Отмечается, что одной из основных задач, как предполагается, будет расследование уголовных дел против представителей уходящей власти. И против конкретно Порошенко. Ранее, источники в ОП говорили, что Луценко и его заместитель Сергей Кизь тормозят эти расследования.

Как сообщалось, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пропал. Об этом заявил юрист Анрей Портнов в понедельник. По его словам, с сегодняшнего дня обязанности генерального прокурора исполняет его заместитель Дмитрий Сторожук.

Позже стало известно, на следующий день после выборов Луценко и его спикер ушли в отпуск.