Главной интригой в премьериаде-2019 стало назначение премьер-министра страны. Об этом говорится в статье "Страны" "Ищут спикера, премьера, сменщиков Луценко и Авакова. Как "Слуга народа" готовится к единоличному правлению в стране".

В СМИ обсуждаются заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда Вячеслав Рашкован (наиболее часто встречающаяся фамилия), глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко и замглавы Офиса президента по экономическим вопросам Андрей Гончарук.

Собеседник "Страны" в числе списочников "Слуги народа" говорит, что также рассматривается кандидатура исполнительного директора Международного фонда Блейзера, внештатного советника президента Олега Устенко. Между тем, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, также фигурировавший в шорт-листе, заявил, что не намерен бороться за премьерское кресло.

В любом случае, по заверениям источников в СН, выбор командой президента еще не сделан.

Вместе с тем, народный депутат, который состоит в депутатской группе по межпарламентским связям с США, утверждает со ссылкой на свои источники за океаном, что кандидатура Рашкована наиболее удовлетворит американских партнеров. "Он выгоден политически, не только потому, что нравится американцам. Он аналитик, но не харизматичный. То есть Гройсмана с президентскими амбициями Зе не получит. Ведь поставь премьером Палицу (один из лидеров партии УКРОП Игорь Палица, который входит в близкое окружение бизнесмена Игоря Коломойского - прим. ред.), через месяц в ОП никто не прием не попросится”, - объясняет депутат.

С другой стороны, выгодны Зеленскому и кандидатуры тех же Коболева и Витренко. "В Вашингтоне считают их близкими по духу экономистами. Но в Украине им припоминают историю с баснословными премиями, отправленными на хранение на Запад. От этого им никогда не отмыться и в политическом плане их песенка спета, скорее всего. И значит они не конкуренты Зеленскому", - утверждает парламентарий.

Напомним, что в "Голосе" заявили, что готовы выдвинуть Вакарчука на должность премьер-министра. Однако, президент Зеленский, выступая в штабе СН в ночь выборов, заявил, что хотел бы видеть премьер-министром "гуру в экономике", заслужившего уважение на Западе. Причем так он ответил на вопрос о назначении на эту должность лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука. Тот публично заявил о готовности занять пост. Но так как вряд ли Вакарчука можно считать "гуру в экономике", его кандидатуру, как видим, президент не одобрил.

Также мы писали о том, что в "Слуге народа" сообщили, что Тимошенко и Палица не станут премьерам-министрами.