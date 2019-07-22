Исходя из результатов выборов, партия "Слуга народа", у которой 42,68% голосов по состоянию на 16:00 22 июля, сможет самостоятельно сформировать большинство в Раде и выдвинуть своих людей на ключевые должности. Кандидатами на должность спикера в политической силе называют Дмитрия Разумкова и Руслана Стефанчука. Об этом говорится в статье "Страны".

Как сообщают источники издания, первое формальное заседание фракции "Слуги народа" планируется на вторую половину августа. Вероятно, к этому моменту уже станет понятно, кто будет претендовать на кресло спикера Рады от пропрезидентской партии.

Собеседники издания на должность председателя парламента называют главу партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова и представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука (№2 в партийном списке).

Разумков в беседе с журналистами не исключил того, что он может занять пост спикера. Однако Стефанчука тоже считают достойной кандидатурой на эту должность за счет юридического образования и родного для него украинского языка. Разумков все-таки в основном говорит по-русски, хотя и легко переходит на государственный язык.

К настоящему моменту кандидатуру спикера в "Слуге народа" еще не обсуждали.

Напомним, "Страна" сделала первые выводы по итогам парламентских выборов и оценила шансы на мир.

Мы также пристально следим за ходом подсчета голосов в ЦИК.