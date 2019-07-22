Украинская группа "Грибы", исполнившая хит "Тает лед", сменили название на Grebz и вернулись на сцену. Сегодня обновленный коллектив выпустил новый клип на песню "Контракты".

В клипе снялись реперы "Симптом" и "4atty aka Tilla". Будет ли принимать участие в проекте его основатель Юрий Бардаш, пока не ясно. Весной он выпустил свой сольный альбом "Plan B" под именем Youra.

Видео: YouTube/KinoMost

Напомним, "Грибы" - это украинская музыкальная группа, основанная в 2016 году. В ее состав входили Юрий Бардаш, 4atty aka Tilla, Симптом НЖН. Музыканты получили популярность весной 2017 года благодаря композиции "Тает лед". Тогда клип всего за несколько недель набрал более 10 млн просмотров. До появления этой композиции они снимали клипы на песни "Интро", "Копы" и "Велик", а первая часть студийного альбома "Дом на колесах" вышла в 2016 году. Несмотря на успех, продюсер Юрий Бардаш заявил, что 31 декабря 2017 года группа прекратит свою деятельность.