Нацполиция направила в Житомирскую область вертолет со спецназом тактико-оперативного реагирования (ТОР) патрульной полиции для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на округе №64. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Спецподразделению поставили задачу обеспечить в городе Коростень общественный порядок и безопасность во время транспортировки избирательной документации из участковых в окружную избирательную комиссию.

Фото: npu.gov.ua

Решение направить в Коростень вертолетом Ми-8 силы полиции было принято после анализа оперативной обстановки и информации о возможных провокациях во время транспортировки избирательной документации из УИК в окружную избирательную комиссию №64.

Полицейские спецназовцы в Житомирской области усилят местную полицию и среагируют на любые изменения в оперативной обстановке.

Видео: YouTube/ Національна поліція України

Напомним, в 64 округе Пашинский проигрывает двум конкурентам. По состоянию на 15:50 обработано 61,20% протоколов. У Пашинского 17,62% голосов. В то время как у кандидат от "Слуги народа" Вячеслава Сигачева 28,74%, а у самовыдвиженца Владимира Арешонкова - 26,51%.

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