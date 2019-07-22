Учредительное собрание Совета по вопросам свободы слова в Украине пройдет в начале августа. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель на странице в Facebook.

"Учредительное собрание Совета планируется провести в начале августа, поэтому просим не медлить с определением представителя вашей редакции в ней", - обратилась она к журналистам. Мендель подчеркнула, что по логике проекта в совет не смогут войти руководители СМИ и редакций - "из-за очевидного конфликта интересов". Вместе с тем, в совет призывают делегировать представителей журналистских организаций и профессиональных объединений.

"И также напоминаем, что в этот Совет приглашаются только представители центральных СМИ и всеукраинских организаций и профессиональных союзов, а региональные СМИ приглашаем к созданию аналогичных консультационно-совещательных Советов при ОГА", - добавила пресс-секретарь главы государства.

Фото: facebook.com

Напомним, Офис президента Украины инициирует создание Совета по вопросам свободы слова при президенте Украины. Ожидается, что Совет будет помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова, проявления цензуры. Также среди приоритетов – защита права журналистов на профессию. Для этого в совете будут представители силовых ведомств и медиаюристы.

Также мы писали о том, что по мнению НСЖУ отчет силовиков по делу Шеремета должен стать первым вопросом для Совета по свободе слова при президенте.