К настоящему моменту из Польши хотят уехать 252 000 украинцев. Ещё 376 000 заробитчан хотят покинуть в 2020 году. В общей сложности на Запад хотят уехать около 900 000. Об этом говорится в материале польского издания Money.

"Это означает, что у каждого второго иностранца, работающего в Польше, есть план отъезда", говорится в отчете "Украинцы на польском рынке труда", подготовленной компанией по набору иностранцев EWL и Колледжом Восточной Европы Варшавского университета.

Основными направлениями для миграции являются Германия, Чехия, Норвегия, Нидерланды, Швеция и Великобритания. Также каждый 20-й работающий в Польше и готовый к отъезду украинец мечтает переехать в США. Сами украинцы признают, что к переезду их побуждают более высокие заработки и поведение польских работодателей.

Украинцы в Польше говорят "хватит" и планируют уехать. Они хотят зарабатывать вдали от Польши. "С нас хватит нелегальной работы, зарплат в конверте, обманов при съеме жилья и работы сверхурочно", - отмечают они.

Нечестность работодателя указывается в качестве основной возможной причины отказа от работы в Польше. При этом суровые условия труда, семейное положение и лучшие предложения являются относительном не важными стимулами для переезда из польских земель.

"Мы предпочитаем зарабатывать лучше", - признаются заробитчане.

"Частичная миграция украинских рабочих (из Польши - прим.ред.) в Германию не может быть остановлена, мы не можем конкурировать (...) по размеру заработка", - отмечается в отчете президент компании по набору персонала EWL Анджей Коркус. По его данным, именно Германию выбирает каждый третий уезжающий из Польши украинец.

В настоящее время только каждый четвертый украинец планирует продолжить работать в Польше. И примерно каждый третий ещё не рассматривал эту проблему.

Уже уезжают

"Сотрудники из Украины не просто думают покинуть Польшу. Они уже медленно это делают, а другие уже готовятся. Например, все больше людей изучают немецкий язык, потому что это будет основным направлением для миграции", - отметил председатель профсоюза рабочих из Украины в Польше Юрий Карягин.

"Не все начнут с лучшей зарплаты. Деньги - ещё не всё. Нечестные работодатели по-прежнему являются чумой в Польше. Они часто вообще не платят, они платят меньше, чем обещали, иногда они отправляют на сверхурочную работу", - добавляет он.

По его словам, "это проблема, которая действительно влияет на готовность (заробитчан - прим. ред.) покинуть Польшу и "дальше на Запад". Рабочих из Украины пользуют на каждом шагу. Вам не нужно искать примеры. Работникам из Украины за жилье часто приходится платить больше, чем другим, потому что кто-то подставил тебя. Никто в Польше не заботится об этих вопросах, поэтому украинцы просто начнут уходить", - говорит он.

И примеры жестокого обращения с работниками из Украины множатся в Польше.

Так, например, работодатель из Силезии не заплатил украинским работникам и оставил их без гроша, а также даже без крыши над головой в канун Рождества.

Другая ситуация: Сотрудник, привезенный прямо из Украины, несколько часов стоит на вокзале и не знает, что делать. Работодатель, который должен был прийти за ним, не появился.

Другая история: Один из строителей упал с лестницы и чуть не сломал позвоночник. С его начальника - только обезболивающее. И не более того.

Вся Польша год назад была поражена рассказом о 43-летней украинке Оксане, которая перенесла инсульт. Работодатель не сразу вызвал скорую помощь и просто оставил ее на скамейке.

Журналист и администратор веб-сайта pracadlaUkrainy.pl Улиана Воробец, которая живет в Польше говорит, что могла бы приводить такие истории без конца.

"Он (рабочий из Украины - прим.ред.) не мог двигаться с болью, начальник дал ему аспирин, мы так относимся к украинцам, работающим в Польше", - отмечается в статье.

В городе Щецин украинцам хотели предложить арендовать для жилья балкон. Отмечается, что это объявление стало хитом интернета, "но украинцы не были удивлены потому что они встречаются с такими предложениями каждый день".

Например, в Зелёной Гуре владелец квартиры предлагает украинским рабочим 1 комнату для четырех человек. Каждый из них должен платить 450 злотых в месяц. Между тем, на том же сайте комнату в Зелёной Гуре можно снять одному за 500 злотых.

За квартиру-студию в Бытоме владелец, специально рассчитывающий на украинских заробитчан, желает 2 400 злотых ежемесячно (более 16 000 гривен). По этой цене он предлагает 22 кв. Как объясняет Карягин, украинцы видят это и не забывают о таком обращении. Со временем они узнают о любимых направлениях путешествий эмигрантов-поляков. И тоже хотят туда переехать.

Украинцы могут пойти за поляками

"Следует отметить, что украинцев больше интересуют страны, которые традиционно выбирают поляков. Это, несомненно, является результатом приобретения опыта во время пребывания в Польше и изучения миграционной миграции польских граждан украинскими мигрантами", - подчеркивает Анджей Коркус.

О том, что Германия планирует открыть свой рынок труда для жителей стран, не входящих в ЕС, в 2020 году уже известно более чем 3/4 заробитчан.

При этом они до сих пор не знают, чего требуют немецкие работодатели. Очень часто они не знают иностранных языков.

"Работники будут уходить постепенно. Сначала отдельные люди, которые проверят, как они живут в Германии, а затем позовут больше людей. Мы уже наблюдаем, что каждый десятый кандидат не хочет приезжать в Польшу, потому что он ждет открытия немецкого рынка", - сказал эксперт по рынку труда Павел Кулага. Он не ожидает массовой эмиграции - хотя понимает, что некоторые сотрудники просто поменяют место жительства. И это будет проблемой для работодателей, которые уже испытывают огромные трудности при приеме на работу.

В Amazon недавно искали кандидатов на логистические центры на железнодорожной станции во Вроцлаве. В американской компании "установили свой пост, поставили большой флаг и стали ждать". Не секрет, что ждали в основном украинцев, жаждущих работать, которых не хватает в столице Нижней Силезии. Часть рекламы железнодорожного вокзала теперь на украинском языке.

"Работодатели ломают головы, ведь больше никто не хочет наниматься. Польское правительство ломает свою голову, когда окажется, что в стране некому работать. К сожалению, но пока никто не создал комплексную политику для сотрудников из Украины", - говорит Юрий Карягин.

Рост ВВП зависит от рабочих из Украины

"Мы должны постоянно стремиться поддерживать конкурентоспособность польского рынка труда на фоне других стран ЕС", - подчеркивает Анджей Коркус. Из отчета видно, что планы могут сорвать работодатели из Германии. В то же время отмечается, что существенное увеличение вознаграждения могло бы стать способом удержания работников из Украины. Так, 70 процентов участников опроса среди украинских рабочих заявляют, что более высокой зарплаты будет достаточно, чтобы изменить их планы уехать.

По оценкам Правительственного совета по народонаселению Польши, к 2050 году в Польше должны принять 5 миллионов экономических мигрантов, чтобы сохранить текущие темпы экономического развития. По оценкам Ассоциации предпринимателей и работодателей, отток с рынка труда 500 000 иммигрантов из Украины является потенциальной потерей для ВВП Польши в 1,6 процента. Это треть роста польского ВВП.

Отмечается, что в случае неудачи в решении вопроса с налаживаем отношений с рабочими из Украины польская экономика выпадет из группы лидеров роста в ЕС.

Мы провели собственно расследование, как украинцы становятся рабами в Польше. В польских СМИ все чаще пишут о трудовых лагерях для наших гастарбайтеров, где те вынуждены работать только за еду и ночлег.

Как сообщала "Страна", в Варшаве открыли сервисный центр Tesla. Его филиал может появится и в Украине.

Отметим, что дочь ездившей на заработки в Польшу женщины насиловал отец ее сожителя.