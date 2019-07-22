Специальный координатор и руководитель миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Илкка Канерва (Ilkka Kanerva) отметила мирный характер прошедших 21 июля внеочередных парламентских выборов в Украине. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

На пресс-конференции наблюдателей, состоявшейся в Киеве 22 июля, к координатор наблюдателей сказала, что избирательный процесс был мирным. "Выборы прошли мирно", - заявила Канерва.

Ранее "Страна" сообщала, что по данным Гражданской сети "Опора" на выборах в парламент граждане Украины вдвое чаще нарушали законодательство по сравнению с голосованием за президента.

А в Министерстве внутренних дел Украины не отметили системных нарушений во время внеочередных выборов 21 июля. Тем не менее единичные нарушения наблюдались. Национальная полиция открыла 71 уголовное производство по факту нарушений на внеочередных выборах в парламент.