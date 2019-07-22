В Главном следственном управлении (ГСУ) Национальной полиции Украины повторно вызвали на допрос народных депутатов Александра Пономарева (группа "Воля народа") и Сергея Валентирова (фракция "Блок Петра Порошенко") в качестве свидетелей по уголовному делу о заказном убийстве активиста, участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (позывной "Сармат").

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в понедельник, 22 июля.

Отмечается, что по этому делу старший следователь с целью допроса в качестве свидетелей вызвал на допрос 20 и 22 июля двух нардепов. Но они не прибыли и не сообщили о причинах. В связи с этим ГСУ повторно вызывает двух нардепов для проведения допроса 25 июля.

На сайте Нацполиции опубликованы фотокопии повесток.

Как сообщалось, 1 июля 2019 года было завершено расследование в отношении 11 подозреваемых в убийстве Олешко. До 31 июля обвинительный акт по указанным подозреваемым будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, Олешко (позывной "Сармат") был застрелен из обреза охотничьего ружья 31 июля 2018 года в центре Бердянска Запорожской области. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в убийстве Олешко - четверых в г.Васильевка Запорожской области, еще одного - в Бердянске.

В августе всем пятерым задержанным было объявлено подозрение о совершении по предварительному сговору группой лиц умышленного убийства. Позднее стало известно, что полиция задержала еще нескольких человек, причастных к убийству Олешко. 15 сентября полиция сообщила о задержании подозреваемого в организации умышленного убийства Олешко. 27 сентября подозреваемый в совершении убийства Олешко признался, что совершил преступление по заказу владельца ресторана "Мохито" (Бердянск, Запорожская обл.).

Ранее сообщалось, что суд взял под стражу подозреваемого в убийстве "Сармата".

Также мы писали, что подозреваемого в организации убийства Олешко-Сармата принудительно доставили в Киев.