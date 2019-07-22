На выборах в Верховную Раду по 95 округу (Ирпень, Киевская область) действующий нардеп, козак Гаврилюк, который пять лет назад попал в Раду по этому округу, набрал мизерные 0,56% или 132 голоса избирателей и не попадает в новый парламент. Об этом свидетельствуют предварительные данные на сайте ЦИК.

Из 35 кандидатов Гаврилюк занимает 20 место. Наибольшее число голосов на округе пока набрал Александр Горобец от "Слуги народа" - 6870 или 29,16%. От него немного отстает самовыдвиженец Владимир Карплюк, который летом прошлого года подал в отставку с должности мэра Ирпеня, с 5 499 голосами (23,34%). Самая большая оппонентка Карплюка - Михайлина Скорик-Шкаровская от партии "Голос" набрала значительно меньше голосов: у нее всего 1569 или 6,66% голосов избирателей. На данный момент обработано 32,4% бюллетеней.

Казак Гаврилюк. Фото: from-ua.com

Напомним, что Гаврилюк катается на внедорожнике Mercedes, который передавали в зону АТО.

Также мы писали о том, что казак Гаврилюк предлагал Раде присоединить Гостомель к Киеву.