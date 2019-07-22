Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, о таинственном исчезновении с радаров которого сообщил юрист Андрей Портнов, оказывается, ушел в отпуск. Об этом написала у себя на Facebook пресс-секретарь чиновника Лариса Сарган.

Сарган заявила, что Луценко находится в официальном отпуске. "Генпрокурор Юрий Луценко находится в официальном отпуске", - написала секретарь назло врагам.

Скриншот: Facebook/ LarysaSargan

Также Сарган добавила, что и сама ушла в отпуск.

Напомним, 21 июля президент Владимир Зеленский анонсировал скорую смену генпрокурора. Он отказался назвать фамилию преемника Луценко, однако отметил, что его фамилия "точно не на "Лу-" начинается, не на "-ко" заканчивается".

"Страна" предположила, что новым генеральным, судя по всему, станет заместитель главы Офиса президента, близкий к Андрею Богдану Руслан Рябошапка.