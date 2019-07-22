В государственном космическом управлении Китая (НКУК) договорились с Россией и Евросоюзом о совместной проработке плана по созданию исследовательской станции на Луне. Об этом заявил в понедельник, 22 июля, заместитель главы ведомства У Яньхуа. Его цитирует агентство "Синьхуа".

По данным китайских журналистов, в ближайшее время стороны обсудят задачи по осуществлению совместной деятельности в этом направлении, а также приступят к согласованию вопросов, касающихся конструкторских особенностей будущего объекта.

Как проинформировали в Центре лунных исследований и космических программ при НКУК, через два-три года специалисты от трех сторон подготовят окончательный вариант документа. Для этого будет сформирован межправительственный координационный комитет.

В КНР активно развивают космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Помимо этого, китайские ученые реализуют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в 2020-2025 годах.

Как сообщала "Страна", 60-летний вице-президент США Майк Пенс заявил, что увидит высадку американцев на Луну и Марс при своей жизни.

Отметим, что Индия отправила на Луну межпланетную станцию с посадочным модулем.