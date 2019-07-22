Сестра Надежды Савченко Вера, которая баллотировалась в 45 округе в Донецкой области, проиграла выборы и набрала 538 голосов избирателей, что, впрочем, в 67 больше, чем набрала ее знаменита сестра Надежда в 51 округе.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, которая уже завершила подсчет голосов по данному округу.

Отметим, что Вера Савченко, которая шла от "Общественно-политической платформы Надежды Савченко", оказалась на четвертом месте в округе, набрав 3,95% голосов. Затем идет кандидат от "Слуги народа" Кюрджиев Георгий - 7,97% или 1 084 голосов и Анастасия Петренко из Оппоплатформы с результатом 14,56% или 1 980 голосов. На первом месте оказался кандидат от Оппозиционного блока Муса Магомедов, который набрал 64,60% или 8 781 голосов.

Фото: cvk.gov.ua

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия завершила подсчет бюллетеней в округе №51 Донецкой области, где баллотировалась Надежда Савченко. За нее проголосовали всего 8 человек.

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