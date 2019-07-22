Единственным кандидатом от ВО "Свобода", которому удалось победить у себя на округе, стала Оксана Савчук. Такие данные опубликовала на официальном сайте Центральная избирательная комиссия.

36-летняя Савчук работает секретарем горсовета Ивано-Франковска. В округе №83, в котором насчитывается 102 избирательных участка, она забрала почти половину голосов. По результатам обработки 100% протоколов с участков, за Савчук отдали голоса 35 тысяч 439 человек. Это 46,67%.

Скриншот: cvk.gov.ua

Ближайший конкурент представительницы "Свободы" Андрей Сторожук из партии "Слуга народа" отстал в два раза. За него проголосовали 2328% избирателей.

Оксана Савчук. Фото: Facebook/ SavchukOks

Напомним, в подавляющем большинстве округов представители разных политсил проигрывают кандидатам от "Слуги народа". Например, Геннадий Москаль в одномандатном округе № 106 Луганской области отстает от Алексея Кузнецова из пропрезидентской партии.

А в округе №65 Житомирской области Владимир Литвин проигрывает члену "Слуги народа" Дмитрию Костюку.