За минувшие сутки, и по состоянию на сегодня, 22 июля, полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе не произошло. Противник все же осуществил один обстрел украинских позиций на линии соприкосновения. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Отмечается, что указанный случай ведения противником огня был зафиксирован вчера вечером на Луганском направлении."Оккупанты в течение 10 минут обстреливали опорные пункты подразделений Объединенных сил, оборудованные неподалеку от хутора Свободного, применяя вооружения боевой машины пехоты и пулеметы крупного калибра", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве напоминают, что вчера в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, погибли двое военнослужащих из состава Объединенных сил.

Как известно, на Донбассе с 00:01 21 июля объявлено прекращение огня. Договоренность об этом была достигнута 17 июля на заседании в Минске Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, что в штабе ООС 21 июля сообщали об обоюдном соблюдении перемирия, но "ДНР" обвинила Украину в обстрелах.

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