В аппарате СНБО опровергли снятие санкций с российских социальных сетей. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ведомства "в связи с увеличением количества сообщений о вероятной отмене блокировки российских социальных сетей на территории Украины".

Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заявил о необходимости обеспечения неукоснительного соблюдения санкций и мониторинга их эффективности до истечения срока их действия или отмены в установленном законом порядке.

"В соответствии с Законом Украины "О санкциях", решения по вопросам применения, отмены или внесения изменений в санкций принимаются Советом национальной безопасности и обороны Украины исключительно на основании предложений Верховной Рады Украины, Президента Украины, Кабинета Министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украина.

Реализация и мониторинг эффективности введенных в действие указами Президента санкций, в соответствии с решениями СНБО Украины осуществляет Кабинет Министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины", - отмечается в опубликованном сообщении.

Фото: rnbo.gov.ua

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