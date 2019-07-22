В 77-м избирательном округе в Запорожье народный депутат четырех созывов Вячеслав Богуслаев уступает кандидату от "Слуги народа" Сергею Штепе. Такие данные по результатам обработки 79,45% протоколов приводит сайт Центральной избирательной комиссии.

Самовыдвиженец и опытный 80-летний политик Богуслаев остает от лидера гонки 29-летнего Штепы более чем на 10%. Штепа набирает 43,64% голосов, а нардеп - 32,26%.

Скриншот: cvk.gov.ua

Из анкеты на сайте ЦИК о Штепе известно, что он временно не работает. Хотя на сайтах Запорожья рекламируются его услуги как свадебного фотографа. Час работы Штепы стоит от 1600 до 1900 грн.

Сергей Штепа

Ранее "Страна" сообщала, что экс-глава Луганской и Закарпатской ОГА Геннадий Москаль проигрывает выборы представителю партии "Слуга народа".

Мы также писали, что в партии "Слуга народа" смогут самостоятельно сформировать однопартийное большинство.