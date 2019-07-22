Экс-глава Луганской и Закарпатской областных государственных администраций Геннадий Москаль проигрывает выборы в одномандатном округе № 106 Луганской области. Он шёл самовыдвиженцем.

Как сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии в округе № 106 с небольшим отрывом лидирует представитель партии "Слуга народа" Алексей Кузнецов (21,44% голосов по результатам обработки 71,42% протоколов).

Самовыдвиженец Юрий Фурман набрал 19,77% голосов, представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Валерий Черныш - 17,59%. Экс-глава Луганской и Закарпатской ОГА Геннадий Москаль набирает 11,61% голосов, остальные кандидаты - менее 7%.

Как сообщала "Страна", в партии "Слуга народа" смогут самостоятельно сформировать однопартийное большинство.

"Слуга народа" набирает 42% голосов, что обеспечивает партии 122 места в парламенте. Еще 125 мест она получает по итогам голосования на одномандатных округах.

Отметим, что в день выборов в Украине пропали 42 ребенка.