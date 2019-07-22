Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пропал. Об этом сообщает юрист Анрей Портнов на своей странице в социальной сети Facebook в понедельник, 22 июля.

По его словам, с сегодняшнего дня обязанности генерального прокурора исполняет его заместитель Дмитрий Сторожук.

"Друзья, информирую, что Генеральный прокурор Луценко куда-то исчез. С сегодняшнего дня обязанности Генерального прокурора исполняет Сторожук", - написал Портнов.

Скриншот: Facebook/Андрей Портнов

В Генпрокуратуре пока что не комментируют этой информации. На страницах генпрокурора и его пресс-секретаря в соцсетях тоже со вчерашнего дня не было постов.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал смену генерального прокурора Украины в день выборов, 21 июля. Когда журналисты попросили Зеленского назвать фамилию будущего генпрокурора, он ответил: "Точно не на "Лу-" начинается, не на "-ко" заканчивается". В настоящее время генеральным прокурором Украины является Юрий Луценко.

Также мы писали, что Зеленский не позвал на встречу с силовиками генпрокурора Луценко.