В Центрально избирательно комиссии пояснили, от чего зависела низкая явка избирателей на выборах 21 июля.

Как сообщает "Ліга. Новости", причины сегодня на брифинге назвал заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

Руководитель списал низкую активность избирателей на общемировой тренд и сезон.

"Хотя для Украины это непривычно низкий показатель, но надо принимать во внимание, во-первых, летний период, во-вторых, это все-таки внеочередные выборы, которые были достаточно неожиданными для общества", - сказал Радченко.

Представитель ЦИК добавил, что показатель ниже 50% не является проблемой. На внеочередных выборах 2014 года явка была не намного выше: 52,5%. А в 2012 году - 57%.

"По нашему мнению, это является большим изменением векторов. То есть мировая тенденция к снижению активности избирателей коснулась к сожалению, и Украины", - заключил Радченко.

В то же время глава ЦИК Татьяна Слипачук убеждена, что явка несмотря на летний период была достаточно высокой.

Напомним, явка на выборах в Верховную Раду IX созыва 21 июля составила 49,84%.

"Страна" называла регионы Украины с самой большой и низкой явкой.