36-летняя харьковчанка, которая отправилась за границу, чтобы выйти замуж за иностранца, оказалась в тюрьме Таиланда по обвинению в перевозке наркотиков.

Теперь ей грозит смертная казнь или в лучшем случае - пожизненное заключение, сообщает ГородХ.

Все началось с того, что 36-летняя Алла Олейник познакомилась с мужчиной из Таиланда, который представился как "Диманч". Пара списалась на сайте знакомств, и уже через месяц харьковчанка готова была ехать к любимому на край света.

"Он писал ей длинные красивые сообщения о любви, давал ту романтику, которая ей была нужна. Они переписывались, общались по видеочату. Это длилось месяц, и он на расстоянии успел полностью погрузить ее в свою жизнь. Рассказал, что занимается косметическим бизнесом и слал фотографии с работы — приличные люди в костюмах, он перед кем-то выступает. Рассказывал, что у него есть 8-летняя дочь, которая уже ждет Аллу и хочет с ней познакомиться. Показывал фотографии дочери, рассказывал о бывшей жене, о своей маме, о семье. Это я сейчас анализирую и понимаю, что его письма были похожи на заготовки, которые подошли бы для многих девушек. И наверняка Алла была не одна такая", - рассказала подруга девушки Алина Зинченко.

Алла Олейник Фото: gx.net.ua

Кавалер назначил харьковчанке встречу в Объединенных Арабских Эмиратах: оплатил перелет, забронировал шикарный отель. В то время Алла Олейник работала в областной инфекционной больнице, и для поездки ей нужно было уйти в отпуск. Но начальство отказало, и девушка уволилась. Диманч поддержал ее и несколько раз присылал по 400-500 долларов "на жизнь". Харьковчанка отправилась на встречу с любимым.

"Алла летела с пересадкой, и он попросил ее забрать в транзитной стране рюкзак. Якобы от брата, который он передаст маме. В аэропорту действительно ее нашел мужчина, представился братом и передал рюкзак с женскими вещами, который Алла довезла до пункта назначения", - говорит подруга Алина.

Парень представился как "Диманч" Фото: gx.net.ua

Однако встреча пары в Арабских Эмиратах не состоялась: перед самым приездом парень сообщил Алле, что поездка срывается по независящим от него причинам. А чтобы любимая не расстраивалась, Диманч назначил встречу в Шри-Ланке. Вот только он снова попросил девушку перевезти кое-какие вещи: в аэропорт, где совершалась пересадка, знакомая должна была принести папку с документами. Вот только на месте оказалось, что это не папка, а рюкзак с вещами.

Но по прилету в Шри-Ланку встреча с любимым снова сорвалась: Диманч сообщил Алле, что ему внезапно назначили операцию на желудке. "Она вернулась домой, потому что не хотела сидеть одна в чужой стране. Хотя он оплачивал все. И каждый раз это был перелет бизнес-классом, роскошные гостиницы с кучей бассейнов. Но прошло три дня — и он снова позвал ее на встречу, с тем, чтобы она прилетала навсегда, звал замуж. В этот раз встреча была назначена в Гонконге. Получается, в течение месяца она летела к нему третий раз. Алла решила: если он и в этот раз не прилетит - заблокирует его везде и не будет общаться", — вспоминает Алина Зинченко.

Диманч оплатил Алее Олейник дорогу в Гонконг и выслал по почте бронь отеля на двоих взрослых и ребенка. Харьковчанке парень заявил, что познакомит ее с дочерью. Утром 16 июля 2019 года харьковчанка приземлилась в Гонконге. "Она написала мне из аэропорта: "Долетела хорошо, жду багаж" и рассказала, что во время пересадки в Эфиопии Диманч снова просил захватить для него рюкзак с вещами. После этого Алла пропала со связи. Я весь день писала ей, спрашивала как дела, сначала сообщения доходили, но она не отвечала, а потом даже доходить перестали. Через полтора суток Алла вышла на связь – позвонила с гонконгского номера, плачет, вся в истерике. Оказалось, на таможне в скрытом отделе рюкзака нашли 1,5 килограмма кокаина. В Гонконге за это грозит смертная казнь. В лучшем случае - пожизненное заключение", - вздыхает Зинченко.

Подруга говорит, что кроме нее спасать харьковчанку некому: отец Аллы - пенсионер, мать - женщина с нарушенной психикой. По словам Алины Зинченко, несколько лет назад у Олейников погиб младший сын, следом за ним дорожная авария унесла жизни еще двоих детей близких родственников. Психика женщины не выдержала, и сейчас от нее держат в тайне, что дочь впуталась в историю.

"Уже несколько суток никаких известий. Я звонила в полицию аэропорта Гонконга — они не понимают английский язык. Писала туда электронные письма - пока тишина. Я связалась с адвокатом из Киева, который занимался похожими делами. Он сказал, что есть очень маленькие шансы, что после экспертизы окажется, что это был не кокаин. Или следствие изучит переписку Аллы с Диманчем и сделает вывод, что она не виновата. Хотя это очень вряд ли, наркотики для Гонконга - серьезное преступление. Со слов юриста, он будет пытаться хотя бы уменьшить срок", - говорит Алина Зинченко.

Сейчас по заданию адвоката Алина Зинченко собирает все документы Аллы - диплом из вуза, характеристику с работы, выписки из нарко- и психдиспансеров, справки из полиции - все, чем можно подтвердить тот факт, что Алла Олейник вела в Харькове благопристойную жизнь и никогда не имела проблем с законом.

Напомним, что колумбиец спрятал пакет с кокаином в парике, но попался в аэропорту Барселоны.

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