В Каменском Днепропетровской области 14-летняя девочка пыталась совершить суицид. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Так, 21 июля, около 20:00 в полицию обратилась 35-летняя женщина, которая сообщила об исчезновении дочери.

Правоохранители выяснили, что в этот день около 14:00 с автовокзала девушка поехала к бабушке, однако к месту назначения так и не прибыла. Ее мобильный телефон был выключен.

Полицейские начали поиски девушки, установили ее друзей, знакомых и возможные места пребывания. От друзей узнали, что ребенок хочет покончить с собой.

Уже через полчаса полицейские Каменского обнаружили без сознания девушку в заброшенном здании. Правоохранители отвезли девушку в больницу. В настоящее время она находится под наблюдением врачей, жизни ничего не угрожает.

Фото: dp.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", во Львовской области повесился десятиклассник. Предсмертную записку засекретили.

Отметим, что в "Народном фронте" не поверили в версию самоубийства Дмитрия Тымчука.