Сотрудники СБУ проводят обыски в Кабинете министров, Государственной пограничной службе, Государственной фискальной службе и на госпредприятии "Спецтехноэкспорт".

Там правоохранители ищут оригиналы документов, и другие предметы, которые могут доказать вину по факту хищений 6 миллионов долларов на оборонке.

По данным Генпрокуратуры, при покупке подвесной системы раннего обнаружения для Государственной пограничной службы (ГПСУ) в "Укроборонпроме" присвоили более 6 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Представители "Укроборонпрома" заключили с иностранной компанией внешнеэкономический контракт. По этому контракту Украина должна была бы приобрести систему раннего обнаружения, что дает возможность сразу известить людей о возможных угрозах и обнаружить их на ранних стадиях.

По данным Генпрокуратуры, в предприятии "Укроборонпрома" присвоили 6 млн 739 тыс. 213 долларов.

Как сообщала "Страна", Гладковский не явился на допрос в НАБУ по делу о хищениях в оборонке.

Отметим, что в ходе обысков в "Богдан моторс" и спортклубе "5 элемент" сотрудники НАБУ изъяли документы и корреспонденцию.