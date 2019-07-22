Тор станет женщиной. Новый фильм по Marvel резко поменяет судьбу супергероя
В четвертом по счету фильме о супергерое Торе из вселенной Marvel появится Тор-женщина. Об этом сообщает медийная мультиплатформа Mashable.
Новую супергероиню сыграет Натали Портман, которая играла Джейн Фостер в фильмах "Тор", "Тор 2: Царство тьмы" и "Мстители: Финал". Персонаж Портман появляется в комиксах о супергерое и становится вторым Тором.
Режиссер четвертой ленты серии Тайка Вайтити, ранее снявший "Тор: Рагнарек", выразил восторг по поводу такого поворота сюжета.
"Это невероятная сюжетная линия, полная эмоций, любви и грома. Она представляет первую женщину-Тора", - заявил Вайтити.
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В четвертой части появится и неизменный Крис Хемсворт - исполнитель главной роли в серии о Торе.
Новая лента уже получила название "Тор: Любовь и гром". Ее премьера намечена на 5 ноября 2021 года.
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