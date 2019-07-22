В понедельник, 22 июля, Печерский суд в Киеве дал санкцию на проведение военных экспертиз в деле о государственной измене и злоупотреблении служебным положением экс-президентом Петром Порошенко при введении военного положения с целью узурпировать власть.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил юрист Андрей Портнов.

Также, по его словам, суд дал разрешение на доступ следователей ко всем шифрограммам и протоколам, сопровождавшим действия Порошенко в отношении украинских моряков, которые попали в российский плен.

"Друзья, как информированный человек, информирую, что Печерский суд Киева дал санкцию на проведение военных экспертиз в деле о государственной измене и злоупотреблении служебным положением Порошенко при введении военного положения с целью узурпации власти. Кроме того, суд дал разрешение на доступ следователей ко всем шифрограммам и протоколам, сопровождавшим провокацию Порошенко в отношении украинских моряков, из-за его действий, попавших в российский плен. Не переключайтесь", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Андрей Портнов

Ранее сообщалось, что Портнов увидел сразу несколько уголовных статей для Порошенко в истории с судьей Чаусом.

Также мы писали, что ГБР начало второе расследование против Кличко по заявлению адвокатов группы Портнова.