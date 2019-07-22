Центральная избирательная комиссия проводит подсчет голосов, отданных украинцами на выборах в Верховную Раду 2019. Выборы состоялись в воскресенье 21 июля.

Выборы проходили по схеме 50 на 50. В Раду нового созыва попадут 424 депутата. Половина из них избирается по партийным спискам, вторая половина - по мажоритарной системе. Так что на участках украинцы получили по два бюллетеня - один с партиями, другой с кандидатами-мажоритарщиками по округу. При этом те, кто голосовал не по месту прописки, получили только первый бюллетень и смогли проголосовать лишь за партии.

Ход подсчета голосов в Центральной избирательной комиссии смотрите в прямой трансляции.

Нынешние выборы проходили лишь в 199 мажоритарных округах, потому что остальные находятся на временно оккупированных территориях (Донбасс и Крым). По этим спискам были зарегистрированы почти 6 тысяч кандидатов в депутаты, среди которых были представители 65 политических партий.

Что касается общегосударственного многомандатного округа - проще говоря, бюллетеня, в котором избиратели голосовали за партийный список, - в нем приняли участие 22 политические партии и блоки.

Согласно экзит-поллам, опубликованным в день выборов, в парламент проходят пять партий - для этого им нужно было преодолеть 5% барьер. Это "Слуга народа", за которую проголосовали 44,2% избирателей, "Оппозиционная платформа – За жизнь" с 11,4% голосов, "Европейская солидарность" с результатом 8,8%, "Батькивщина", набравшая 7,4%, и партия "Голос", за которую было отдано 6,5% гголосов избирателей.

Однако эти данные не окончательны, поскольку экзит-поллы - не официальный результат, а лишь итоги опроса избирателей на выходе из участка. ЦИК еще продолжает подсчитывать голоса по протоколам. Обычно все бюллетени успевают обработать за пару дней, а официальное объявление результатов проходит примерно через неделю, после соблюдения всех формальностей. В частности, ЦИК должен получить все протоколы с участков с мокрыми печатями. Тем не менее, глава ЦИК Татьяна Слипачук уже объявила выборы состоявшимися. Это означает, что не произошло ничего такого, что могло бы поставить под сомнение проведение парламентской кампании.

Также "Страна" ведет текстовый онлайн о том, какие партии проходят в Раду, согласно данным ЦИК.