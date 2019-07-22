На следующий день после выборов, 22 июля, ЦИК продолжает подсчитывать бюллетени. Но уже можно сказать, что пропрезидентская партия "Слуга народа" набирает около 42% по многомандатным округам. Это позволит ей завести в парламент примерно 125 человек только по своему списку.

Ранее "Страна" собрала подробное досье на 200 человек в списке "Слуги народа". Напоминаем перечень фамилий из проходной части политсилы.

Список "Слуги народа". Проходная часть

В Верховной Раде нового созыва будут 424 депутата. Половина из них получат портфель нардепа, победив на мажоритарных округах (среди таких кандидатов были и самовыдвиженцы и представители партий). Другая половина, а это 212 человек, зайдут в парламент по спискам партий пропорционально проценту поддержки избирателей.

То есть по предварительным подсчетам, "Слуга народа" может рассчитывать на 125 мест. Плюс часть членов партии попадут в Раду за счет мажоритарных округов.

При этом проходная часть списка незадолго до выборово поменялась - из нее выбыло несколько человек. Напоминаем, как выглядят первые 125 мест Слуги народа сейчас:

­­­1. Дмитрий Разумков

2. Руслан Стефанчук

3. Ирина Венедиктова

4. Давид Арахамия

5. Галина Янченко

6. Михаил Федоров

7. Александр Корниенко

8. Анастасия Красносельская

9. Александр Ткаченко

10. Жан Беленюк

11. Сергей Бабак

12. Владислав Криклий

13. Елена Шуляк

14. Дмитрий Наталуха

15. Елизавета Ясько

16. Алексей Оржель

17. Андрей Герус

18. Михаил Радуцкий

19. Денис Монастырский

20. Данил Гетьманцев

21. Денис Малюська

22. Андрей Холодов

23. Гео Лерос

24. Сергей Кальченко

25. Максим Ткаченко

26. Егор Чернев

27. Святослав Юраш

28. Павел Сушко

29. Ирина Верещук

30. Александр Кубраков

31. Юлия Диденко

32. Дмитрий Соломчук

33. Михаил Ананченко

34. Анна Коваленко

35. Владлен Неклюдов

36. Игорь Кривошеев

37. Сергей Ионушас

38. Александр Завитневич

39. Вадим Струневич

40. Владимир Воронов

41. Юрий Аристов

42. Юрий Кисель

43. Вадим Галайчук

44. Артем Ковалев

45. Валерий Стернийчук

46. Галина Михайлюк

47. Роман Бабий

48. Александр Качура

59. Анна Новосад

50. Артем Культенко

51. Олег Марусяк

52. Николай Кириченко

53. Галина Третьякова

54. Павел Халимон

55. Ольга Мошенець

56. Ольга Саладуха

57. Ольга Коваль

58. Алина Загоруйко

59. Олег Бондаренко

60. Михаил Крячко

61. Марина Бардина

62. Людмила Марченко

63. Иван Юнаков

64. Дарина Володина

65. Ольга Савченко

66. Оксана Гринчук

67. Владимир Козак

68. Андрей Лысюк

69. Александр Сова

70. Владимир Ватрас

71. Роман Мулик

72. Олег Тарасов

73. Анатолий Костюх

74. Евгений Брагар

75. Виталий Безгин

76. Александр Салийчук

77. Элла Репина

78. Арсений Пушкаренко

79. Марьян Заблоцкий

80. Андрей Клочко

81. Юлия Овчинникова

82. Александр Мережко

83. Алексей Устенко

84. Александр Кабанов

85. Федор Вениславский

86. Лада Булах

87. Евгений Петруняк

88. Александр Мариковський

89. Александр Федиенко

90. Андрей Мотовиловец

91. Анна Колесник

92. Елизавета Богуцкая

93. Артем Нагаевский

94. Никита Потураев

95. Павел Якименко

96. Артем Кунаев

97. Дмитрий Припутень

98. Максим Павлюк

99. Василий Мокан

100. Роксолана Пидласа

101. Богдан Торохтий

102. Оксана Дмитриева

103. Маргарита Шол

104. Андрей Костин

105. Руслан Горбенко

106. Андрей Жупанин

107. Рстислав Тистык

108. Евгений Кравчук

109. Нелли Яковлева

110. Сергей Гривко

111. Петр Павловский

112. Ирина Аллахвердиева

113. Елена Винтоняк

114. Юрий Заславський

115. Андрей Задорожний

116. Остап Шипайло

117. Иван Шинкаренко

118. Ольга Совгиря

119. Владимир Крейденко

120. Тарас Тарасенко

121. Николай Сольский

122. Павел Фролов

123. Николай Новиков

124. Виктория Подгорная

125. Елена Хоменко

Часть членов партии в списке были сняты по заявлению партии уже после регистрации ЦИК. Таких в проходном списке было четверо: исполнительный директор независимой ассоциации банков Елена Коробкова, начальник Госцентра киберзащиты Роман Боярчук, супруга зампрокурора Одесской и Харьковской областей во времена Януковича Ольга Кавун и киевский антикризисный менеджер, ранее живший в России, но переехавший в Украину 15 лет назад - Михаил Соколов.

Что заявляют в партии о коалиции

После закрытия участков в лидирующей по количеству голосов партии сообщили, что о коалиции пока говорить рано. Глава партии Дмитрий Разумков сказал, что о сотрудничестве с другими политсилами в партии расскажут после официального объявления результатов выборов. И что это будут те, с кем пропрезидентская сила совпадет по идеологии и базовому видению развития страны. Тем не менее одну политсиду уже называют - "Голос".

В "Оппозиционной платформе", которая занимает второе место по количеству процентов на выборах, заявили, что не собираются вступать в коалицию со "Слугой народа".

А вот в "Батькивщине" отметили, что не исключают такой союз.