В минувшее воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. ЦИК обработала около 60% бюллетеней и продолжает подсчитывать голоса избирателей за партии, проходящие 5%-ый барьер.

Согдасно данным ЦИК, "Оппозиционная платформа - За жизнь" занимает второе место среди пятерки лидеров (первое - за "Слугой народа") и проходит в парламент, набирая около 12,97% голосов избирателей.

Если перевести проценты (около 13%) в проходные места, то Оппоплатформа должна занять от 33 до 35 мест в Верховной Раде. При этом проходящие номера могут измениться на 1-2 номера вверх или вниз после окончательных результатов ЦИК.

"Страна" составила пофамильный список из 35 кандидатов, которые проходят в Верховную Раду по спискам от "Оппоплатформы":

Юрий Бойко; Вадим Рабинович; Виктор Медведчук; Наталья Королевская; Сергей Левочкин; Василий Нимченко; Нестор Шуфрич; Сергей Ларин; Сергей Дунаев; Тарас Козак; Вадим Столар; Юлий Иоффе; Михаил Папиев; Игорь Абрамович; Дмитрий Исаенко; Николай Скорик; Григорий Суркис; Игорь Киселев; Юрий Загородний; Анатолий Бурмич; Юлия Левочкина; Александр Колтунович; Григорий Мамка; Владимир Кальцев; Юрий Павленко; Наталья Приходько; Виктор Черный; Виталий Борт; Михаил Макаренко; Олег Волошин; Татьяна Плачкова; Александр Пузанов; Суто Мамоян; Илья Кива; Ренат Кузьмин.

Главная цель партии в Верховной Раде

Политсила делает основной акцент на восстановлении мира на Донбассе и ориентирована на внеблоковость Украины.

Один из лидеров партии Виктор Медведчук накануне выборов и до оглашения экзитполов заявлял, что его политсила будет в оппозиции к новой власти. Фракция будет делать все возможное, чтобы парламент способствовал установлению мира в стране и прекратил военные действия на Донбассе.

Также депутаты ориентированы на изменение экономики страны и снижении неподъемных тарифов ЖКХ. По словам Медведчука, нардепы будут менять налоговое законодательство. Политик также выразил уверенность, что партиям "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" не удастся создать коалиции без "Слуги народа". При этом он заверил, что ради блага страны депутаты "Оппоплатформы" готовы быть в партнерстве со всеми фракциями.

Лидер "Оппоплатформы" Юрий Бойко также отметил, что главный приоритет политсилы - возвращения мира на Донбассе. Он уверен, что у второй по величине политической силы в Верховной Раде нового созыва есть достаточно политической воли для всех изменений. По его словам, нардепы станут залогом того, что все люди в ближайшее время почувствуют облегчение.

Украинцы видят Бойко премьером

В опросах общественного мнения КМИС о том, кто должен занять кресло премьера украинцы второй месяц подряд поддерживают кандидатуру Юрия Бойко. За него проголосовали 13% опрошенных (приблизительно столько же партия заняла по итогам выборов).

Все голоса украинцев распределились следующим образом: