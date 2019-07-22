В минувшее воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. ЦИК обработала около 60% бюллетеней и продолжает подсчитывать голоса избирателей за партии, проходящие 5%-ый барьер.
Согдасно данным ЦИК, "Оппозиционная платформа - За жизнь" занимает второе место среди пятерки лидеров (первое - за "Слугой народа") и проходит в парламент, набирая около 12,97% голосов избирателей.
Если перевести проценты (около 13%) в проходные места, то Оппоплатформа должна занять от 33 до 35 мест в Верховной Раде. При этом проходящие номера могут измениться на 1-2 номера вверх или вниз после окончательных результатов ЦИК.
"Страна" составила пофамильный список из 35 кандидатов, которые проходят в Верховную Раду по спискам от "Оппоплатформы":
- Юрий Бойко;
- Вадим Рабинович;
- Виктор Медведчук;
- Наталья Королевская;
- Сергей Левочкин;
- Василий Нимченко;
- Нестор Шуфрич;
- Сергей Ларин;
- Сергей Дунаев;
- Тарас Козак;
- Вадим Столар;
- Юлий Иоффе;
- Михаил Папиев;
- Игорь Абрамович;
- Дмитрий Исаенко;
- Николай Скорик;
- Григорий Суркис;
- Игорь Киселев;
- Юрий Загородний;
- Анатолий Бурмич;
- Юлия Левочкина;
- Александр Колтунович;
- Григорий Мамка;
- Владимир Кальцев;
- Юрий Павленко;
- Наталья Приходько;
- Виктор Черный;
- Виталий Борт;
- Михаил Макаренко;
- Олег Волошин;
- Татьяна Плачкова;
- Александр Пузанов;
- Суто Мамоян;
- Илья Кива;
- Ренат Кузьмин.
Главная цель партии в Верховной Раде
Политсила делает основной акцент на восстановлении мира на Донбассе и ориентирована на внеблоковость Украины.
Один из лидеров партии Виктор Медведчук накануне выборов и до оглашения экзитполов заявлял, что его политсила будет в оппозиции к новой власти. Фракция будет делать все возможное, чтобы парламент способствовал установлению мира в стране и прекратил военные действия на Донбассе.
Также депутаты ориентированы на изменение экономики страны и снижении неподъемных тарифов ЖКХ. По словам Медведчука, нардепы будут менять налоговое законодательство. Политик также выразил уверенность, что партиям "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" не удастся создать коалиции без "Слуги народа". При этом он заверил, что ради блага страны депутаты "Оппоплатформы" готовы быть в партнерстве со всеми фракциями.
Лидер "Оппоплатформы" Юрий Бойко также отметил, что главный приоритет политсилы - возвращения мира на Донбассе. Он уверен, что у второй по величине политической силы в Верховной Раде нового созыва есть достаточно политической воли для всех изменений. По его словам, нардепы станут залогом того, что все люди в ближайшее время почувствуют облегчение.
Украинцы видят Бойко премьером
В опросах общественного мнения КМИС о том, кто должен занять кресло премьера украинцы второй месяц подряд поддерживают кандидатуру Юрия Бойко. За него проголосовали 13% опрошенных (приблизительно столько же партия заняла по итогам выборов).
Все голоса украинцев распределились следующим образом: