В минувшее воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. ЦИК обработала около 60% бюллетеней и продолжает подсчитывать голоса избирателей за партии, проходящие 5%-ый барьер.

Согдасно данным ЦИК, "Оппозиционная платформа - За жизнь" занимает второе место среди пятерки лидеров (первое - за "Слугой народа") и проходит в парламент, набирая около 12,97% голосов избирателей.

Если перевести проценты (около 13%) в проходные места, то Оппоплатформа должна занять от 33 до 35 мест в Верховной Раде. При этом проходящие номера могут измениться на 1-2 номера вверх или вниз после окончательных результатов ЦИК. 

"Страна" составила пофамильный список из 35 кандидатов, которые проходят в Верховную Раду по спискам от "Оппоплатформы":

  1. Юрий Бойко;
  2. Вадим Рабинович;
  3. Виктор Медведчук;
  4. Наталья Королевская;
  5. Сергей Левочкин;
  6. Василий Нимченко;
  7. Нестор Шуфрич;
  8. Сергей Ларин;
  9. Сергей Дунаев;
  10. Тарас Козак;
  11. Вадим Столар;
  12. Юлий Иоффе;
  13. Михаил Папиев;
  14. Игорь Абрамович;
  15. Дмитрий Исаенко;
  16. Николай Скорик;
  17. Григорий Суркис;
  18. Игорь Киселев;
  19. Юрий Загородний;
  20. Анатолий Бурмич;
  21. Юлия Левочкина;
  22. Александр Колтунович;
  23. Григорий Мамка;
  24. Владимир Кальцев;
  25. Юрий Павленко;
  26. Наталья Приходько;
  27. Виктор Черный;
  28. Виталий Борт;
  29. Михаил Макаренко;
  30. Олег Волошин;
  31. Татьяна Плачкова;
  32. Александр Пузанов;
  33. Суто Мамоян;
  34. Илья Кива;
  35. Ренат Кузьмин.

Главная цель партии в Верховной Раде

Политсила делает основной акцент на восстановлении мира на Донбассе и ориентирована на внеблоковость Украины.

Один из лидеров партии Виктор Медведчук накануне выборов и до оглашения экзитполов заявлял, что его политсила будет в оппозиции к новой власти. Фракция будет делать все возможное, чтобы парламент способствовал установлению мира в стране и прекратил военные действия на Донбассе.

Также депутаты ориентированы на изменение экономики страны и снижении неподъемных тарифов ЖКХ. По словам Медведчука, нардепы будут менять налоговое законодательство. Политик также выразил уверенность, что партиям "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" не удастся создать коалиции без "Слуги народа". При этом он заверил, что ради блага страны депутаты "Оппоплатформы" готовы быть в партнерстве со всеми фракциями. 

Лидер "Оппоплатформы" Юрий Бойко также отметил, что главный приоритет политсилы - возвращения мира на Донбассе. Он уверен, что у второй по величине политической силы в Верховной Раде нового созыва есть достаточно политической воли для всех изменений. По его словам, нардепы станут залогом того, что все люди в ближайшее время почувствуют облегчение.

Украинцы видят Бойко премьером

В опросах общественного мнения КМИС о том, кто должен занять кресло премьера украинцы второй месяц подряд поддерживают кандидатуру Юрия Бойко. За него проголосовали 13% опрошенных (приблизительно столько же партия заняла по итогам выборов). 

Все голоса украинцев распределились следующим образом:

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