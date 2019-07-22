Соперниками киевского Динамо в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов нового сезона станут футболисты бельгийского Брюгге.

Первая встреча состоится 6 или 7 августа, ответная пройдет 13 августа. Жеребьевка всех пар состоялась в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне сегодня, 22 июля. Об этом сообщает пресс-служба футбольного евросоюза.

Стали известны и другие результаты жеребьевки:

Путь чемпионов

Клуж/Маккаби - "Селтик/Номме Калью

Сутиеска/АПОЕЛ - "Дюндалк/Карабах

ПАОК - Аякс

Сабутало/Динамо Загреб - Ференцварош/Валетта

Црвена Звезда/ХИК - ТНС/Копенгаген

Марибор/АИК - БАТЭ/Русенборг

Путь представителей лиг

Истанбул - Виктория/Олимпиакос

Краснодар - Порту

Брюгге - Динамо

ПСВ/Базель" - Ласк

В прошлом сезоне Динамо успешно преодолело третий раунд квалификации Лиги чемпионов, обыграв чешскую Славию. Но в плей-офф отбора киевлян остановил будущий полуфиналист турнира амстердамский Аякс.

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