Лига чемпионов. Стало известно с кем сыграет Динамо в 3 квалифае. Все пары
Соперниками киевского Динамо в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов нового сезона станут футболисты бельгийского Брюгге.
Первая встреча состоится 6 или 7 августа, ответная пройдет 13 августа. Жеребьевка всех пар состоялась в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне сегодня, 22 июля. Об этом сообщает пресс-служба футбольного евросоюза.
Стали известны и другие результаты жеребьевки:
Путь чемпионов
Клуж/Маккаби - "Селтик/Номме Калью
Сутиеска/АПОЕЛ - "Дюндалк/Карабах
ПАОК - Аякс
Сабутало/Динамо Загреб - Ференцварош/Валетта
Црвена Звезда/ХИК - ТНС/Копенгаген
Марибор/АИК - БАТЭ/Русенборг
Путь представителей лиг
Истанбул - Виктория/Олимпиакос
Краснодар - Порту
Брюгге - Динамо
ПСВ/Базель" - Ласк
В прошлом сезоне Динамо успешно преодолело третий раунд квалификации Лиги чемпионов, обыграв чешскую Славию. Но в плей-офф отбора киевлян остановил будущий полуфиналист турнира амстердамский Аякс.
Как сообщала "Страна", в Шахтере поздравили своих чемпионов мира золотыми молотками.
Отметим, что полузащитник футбольного клуба Волынь (Луцк) Денис Кожанов специально не забил пенальти в товарищеском матче против ФК Львов.