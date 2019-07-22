Представители Кенсингтонского дворца обнародовали на своих официальных страницах в соцсетях новые снимки подросшего сына Кейт и принца Уильяма - Джорджа.

Сегодня, 22 июля, мальчику исполнилось шесть лет. По этому случаю в сети и были опубликованы свежие снимки будущего короля. На фото, которые традиционно, были сделаны самой Кейт, мальчик искренне улыбается. Джордж стоит в футболке национальной сборной Англии по футболу на фоне природы.

"Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться новыми фотографиями принца Джорджа в честь шестилетия Его Королевского Высочества. Эти фотографии были сделаны недавно герцогиней в саду их дома в Кенсингтонском дворце", - говорится в описании под фото.

Скриншот: Instagram/kensingtonroyal

Как сообщалось, на прошлой неделе Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми отправились в отпуск. Местом отдыха королевская семья выбрала свой любимый остров. Там же герцог и герцогиня Кембриджские отпразднуют шестилетие сына. Отметим, что принц Джордж стал первым ребенком у герцога и герцогини Кембриджских и третьим в очереди на британский престол после деда Чарльза и отца Уильяма.

Ранее сообщалось, что в Лондоне полицейский мотоциклист из кортежа принца Улиьяма и Кейт Миддлтон сбил пожилую даму.

Также мы писали, что принц Уильям с Кейт Миддлтон в образе жениха и невесты посетили церемонию кинопремии BAFTA 2019.