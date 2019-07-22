Национальный банк Украины выпустил памятную монету номиналом 50 грн, посвященную предоставлению Православной церкви Украины Томоса об автокефалии. Об этом сообщает сайт НБУ.

Монета изготовлена из серебра, имеет массу 500 г и диаметр 85 мм. Тираж монеты составляет 1000 штук.

Фото: bank.gov.ua

На аверсе монеты изображены малый Государственный Герб Украины (слева внизу), полукругом надписи (Украина, год чеканки монеты - 2019 и номинал). В центре крестом располагаются позолоченные медальоны с изображениями кафедральных соборов поместных православных церквей мира. Крестообразную композицию венчает позолоченный оттиск печати Вселенского патриарха Варфоломея.

На реверсе монеты на зеркальном фоне предстают Вселенский патриарх Варфоломей (слева), который передает Томос митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию (справа). Полукругом вверху расположена надпись: "15-я церковь в благословенном хоре автокефальных церквей". Внизу также полукругом написано: "Святейшая церковь Украины".

Дизайн монеты разработали художники Владимир Таран, Александр Харук и Сергей Харук и скульпторы Владимир Демьяненко и Роман Чайковский.

Розничная цена монеты составляет 12 824 грн.

Напомним, это уже четвертая монета, посвященная Томосу. В марте НБУ выпустил в честь церковного документа монеты номиналом 5 гривен из нейзильбера, 20 гривен из серебра и 100 гривен из золота.

Ранее "Страна" сообщала, что в 2020 году НБУ выпустит в оборот монету 10 гривен.