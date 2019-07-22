По состоянию на 13:10, 22 июля, ЦИК обработала 59,77% протоколов. По результатам голосования в Верховную Раду проходят 5 политсил. Сводную таблицу результатов ЦИК обнародовала на официальном сайте.

Лидеры остались прежними. В парламент проходят:

"Слуга народа" - 42,5% голосов избирателей;

"Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) - 12,97%;

"Европейская солидарность" - 8,57%;

"Батькивщина" - 8,01%;

"Голос" - 6,34%.

Согласно данным ЦИК, не преодолевают проходной 5% барьер Радикальная партия Олега Ляшко (3,8%), "Сила и честь" (3,74% голосов), "Оппозиционный блок" (3,22%) и "Партия Шария (2,31%). У ВО "Свобода" 2,27%, у "Украинской стратегии Гройсмана" - 2,18%.

Скриншот: www.cvk.gov.ua

По данным Центризбиркома, явка избирателей составила 49,84% по обработанным данным из всех 199 округов.

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