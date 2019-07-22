В понедельник, 22 июля, была определена бригада арбитров и официальных лиц на матч второго квалификационного раунда Лиги Европы Будучность - Заря.  Об этом сообщает пресс-служба команды. 

Отмечается, что в судейскую бригаду попали исключительно арбитры из Италии: 

Главный арбитр встречи - Массимилиано Иррати 
Ассистенты арбитра - Лоренцо Манганелла и Джакомо Паганесси 
4-й арбитр - Джанлука Манганьелло 
Делегат УЕФА - Клод Кремер (Люксембург). 

По данным пресс-службы, имя судейского наблюдателя станет известно позже. 

Ранее сообщалось, что луганская Заря узнала своего соперника во втором квалифае. Первый матч - на выезде.

Также мы писали, что стало известно, когда Динамо, Заря и Мариуполь начнут борьбу в квалифае Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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