Лига Европы. Стало известно, кто рассудит Зарю во втором квалифае против Будучности
В понедельник, 22 июля, была определена бригада арбитров и официальных лиц на матч второго квалификационного раунда Лиги Европы Будучность - Заря. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Отмечается, что в судейскую бригаду попали исключительно арбитры из Италии:
Главный арбитр встречи - Массимилиано Иррати
Ассистенты арбитра - Лоренцо Манганелла и Джакомо Паганесси
4-й арбитр - Джанлука Манганьелло
Делегат УЕФА - Клод Кремер (Люксембург).
По данным пресс-службы, имя судейского наблюдателя станет известно позже.
Ранее сообщалось, что луганская Заря узнала своего соперника во втором квалифае. Первый матч - на выезде.
Также мы писали, что стало известно, когда Динамо, Заря и Мариуполь начнут борьбу в квалифае Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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