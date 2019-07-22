В понедельник, 22 июля, была определена бригада арбитров и официальных лиц на матч второго квалификационного раунда Лиги Европы Будучность - Заря. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что в судейскую бригаду попали исключительно арбитры из Италии:

Главный арбитр встречи - Массимилиано Иррати

Ассистенты арбитра - Лоренцо Манганелла и Джакомо Паганесси

4-й арбитр - Джанлука Манганьелло

Делегат УЕФА - Клод Кремер (Люксембург).

По данным пресс-службы, имя судейского наблюдателя станет известно позже.

Ранее сообщалось, что луганская Заря узнала своего соперника во втором квалифае. Первый матч - на выезде.

Также мы писали, что стало известно, когда Динамо, Заря и Мариуполь начнут борьбу в квалифае Лиги чемпионов и Лиги Европы.