В воскресенье, 21 июля, в день выборов в Украине правоохранители получили сообщения о пропаже 42 детей. Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев, передает пресс-служба Нацполиции.

"Всего за прошедшие сутки в полицию поступили сообщения о 42 пропавших детей. На данный момент 39 из них полицейские уже разыскали и вернули домой", - сообщили в полиции.

Также отмечается, что в Кривом Роге 21 июля был задержан местный житель по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области снова пропала юная девушка. Полиция ищет уже неделю.

Также мы писали, что в Киеве нашли тело пропавшего 9-летнего мальчика, которого жестоко убил член семьи.