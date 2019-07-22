Сегодня, 22 июля, Индия осуществила запуск космического аппарата Chandrayaan 2 ("Чандраян-2"), который должен доставить на Луну посадочный модуль с луноходом. Об этом со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований (ISRO) сообщает "Интерфакс".

Запуск автоматической межпланетной станции был произведен с помощью тяжелой трехступенчатой ракеты GSLV Mk-III. Ракета стартовала в 12:13 по Киеву с пусковой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

В случае успешного прилунения "Чандраян-2" Индия станет четвертой страной в мире после СССР, США и Китая, чей космический аппарат совершил мягкую посадку на поверхности спутника Земли.

Посадка на Луну запланирована на 7 сентября на высокой равнине между кратерами Манцини С и Симпелий N.

Космический аппарат Chandrayaan 2. Фото: EPA-Vostock photo

Миссия "Чандраян-2" состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля Vikram ("Викрам") и небольшого лунохода Pragyan ("Прагьян").

Миссия "Чандраян-2" - это продолжение индийской лунной программы. В 2008 году к Луне уже был отправлен аппарат "Чандраян-1", который выполнял роль орбитальной исследовательской станции.

Индия планировала запустить "Чандраян-2" к Луне еще в марте 2018 года. Но затем старт перенесли на 15 июля. И его в свою очередь отложили из-за обнаруженных за час до старта технических проблем.

Сегодня "Страна" писала о заявлении 60-летнего вице-президента США Майк Пенс. Он заверил, что увидит высадку американцев на Луну и Марс при своей жизни.