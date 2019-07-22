В понедельник, 22 июля, умер Виктор Мусияка - один из авторов Конституции Украины, известный юрист и политический деятель. Ему было 73 года. По предварительной версии, причиной смерти стал инфаркт. Пока официальной информации о том, когда пройдет прощание с Виктором Мусияком, нет. Но датой похорон называют 24 июля.

Виктор Мусияка был нардепом в Верховной Раде второго созыва (1994-1998 года). Представлял президента Леонида Кучму в парламенте с 1995 по 1996 года.

В 2002 году вновь попал в Раду по спискам партии Виктора Ющенко "Наша Украина".

Авторству Мусияки принадлежит около 120 научных трудов. Он - один из авторов Конституции Украины. Интересно, что день рождения юриста совпадал с днем рождения Основного закона Украины - 28 июня. А дата принятия Конституции совпала с его 50-летним юбилеем. Всю ночь, вместе с другими депутатами, он провел в сессионном зале, а утром первыми его поздравили коллеги.

В последние годы консультировал Центр Разумкова по правовым вопросам.

Сообщение о смерти появилось на странице Виктора Мусияки в Facebook.

В комментариях под ним пользователи оставляют многочисленные соболезнования.

"Он был на редкость порядочным человеком . Вечная память и вечный покой..", "Это добрый, умный, воспитанный, порядочный и честный Человек!!!! Таких действительно единицы. Про него помнят и будут помнить всегда!!!", "Украинский парламентаризм утратил одного из столпов правовой державы", - пишут в соцсетях.

"Жаль... Видел на выходных его на книжном рынке", - пишет юрист Андрей Черных.

"По-настоящему страшная и чёрная новость этого дня. Таких как Виктор Лаврентьевич были единицы. И вот их все меньше - круг сжимается. Он был очень хороший человек. Кристально честный. Порядочный. Профессионал с большой буквы. Один из самых грамотных и эффективных парламентариев эвер. Один из авторов нашей Конституции. Пусть покоится с миром. Царствие небесное", - пишет журналист Соня Кошкина.