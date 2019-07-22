В Украине состоялся тендер по поиску подрядчика для запуска 4G-сети в метро Киева. Победителем стал китайский технологический гигант Huawei, против которого власти США развязали настоящую "цифровую войну".

Об итогах тендера, проведённого Киевстар, Vodafone и lifecell, сообщила директора по корпоративным коммуникациям Vodafone Виктория Рубан. Ее цитирует LIGA.

Первыми станциями с 4G покрытием станут Академгородок, Героев Днепра и Сырец. Вероятно, это произойдет до конца 2019 года. "Начинается строительство. Первые станции: Академгородок, Героев Днепра и Сырец. До конца 2020 года будет покрыт весь метрополитен", - рассказала Рубан.

Она не уточнила, сколько будет стоить проект для операторов. Но в Huawei ранее отмечали, что ориентировочная стоимость такого проекта может составить около десяти миллионов долларов. Три оператора поделят эту сумму поровну.

В июне сообщалось, что мобильные операторы согласовывают единые условия, выбирают поставщика оборудования и прогнозируют запуск 4G в киевском метро в конце 2019 года. 17 мая президент Украины подписал указ, который определяет график запуска связи пятого поколения в Украине в 2020 году.

Отметим, что до 31 июля 2019 года в операторе мобильной связи "Киевстар" сделали 4G-интернет для своих абонентов безлимитным.