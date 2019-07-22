В понедельник, 22 июля, в возрасте 73 лет скончался украинский юрист и политический деятель Виктор Мусияка, один из авторов Конституции Украины. Причиной смерти стал инфаркт, передает LB.ua.

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Напомним, Виктор Мусияка родился 28 июня 1946 года в Николаевской области. В 1973 году закончил Харьковский юридический институт, там же начал преподавательскую деятельность. С 1983 по 1996 годы был заведующим кафедрой гражданского права, проректором Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого. В 2000-2002 годах заведовал кафедрой отраслевых юридических наук юридического факультета Национального университета Киево-Могилянская академия.

В 1994 начинает политическую деятельность. Народный депутат Украины 2-го созыва с апреля 1994 до апреля 1998 года. С ноября 1995 до июня 1996 года был постоянным представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины.

На выборах 2002 года снова попал в Верховную Раду по спискам блока "Наша Украина", в который входила и возглавляемая им партия "Вперёд, Украина!". Мусияка - автор около 120 научных трудов, один из авторов Конституции Украины. В последние годы Мусияка был научным консультантом Центра Разумкова по правовым вопросам.

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