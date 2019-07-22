Сегодня суд освободил из-под стражи одного из главных политических заключенных Украины - Александра Ефремова. Ему избрали другую меру пресечения - в виде содержания под домашним арестом.

"Друзья, срочное сообщение дежурным экспертам Порошенко и воспаленным симпатикам Луценко. Апелляционный суд Киева удовлетворил нашу апелляционную жалобу и применил в отношении Александра Ефремова меру пресечения в виде домашнего ареста. Спустя три года автоматического, незаконного и, главное, бездоказательного содержания под стражей, Александр Ефремов едет домой", - сообщил его адвокат Андрей Смирнов.

Прошлая власть арестовала Ефремова с двумя целями. Во-первых, показать своим сторонникам, что идет борьба с сепаратистами (тем более, что в 2016 году Украина только оправилась после потерь на Донбассе и надо было наращивать "перемоги").

Во-вторых - закрутить гайки и напугать сторонников экс-регионалов и вообще сторонников "партии имра".

Выход Ефремова на относительную свободу как раз совпал с полной сменой власти в стране. Смягчение его ареста связано прежде всего с тем, что у новой власти нет личной заинтересованности в деле экс-регионала. Поэтому судьи приняли гуманное решение.

"Страна" вспоминает, какие преступления вменяют Ефремову и каким образом его пытались использовать в ходе прошедших вчера парламентских выборов.

Дела Ефремова

Александр Ефремов находился в изоляторе ровно три года. В общей сложности срок содержания под стражей ему продлевали 17 раз. Если отталкиваться от количества дел и обвинений, Ефремов сошел бы за одного из самых матерых преступников страны. Вот только его вина не доказана ни по одному из эпизодов.

Силовики задержали его 30 июля 2016 года и вменили посягательство на территориальную целостность Украины - одну из самых суровых статей УК. С этого времени бывший лидер фракции Партии регионов находится за решеткой. Сначала он содержался в киевском СИЗО, а в январе 2017 года был этапирован в Старобельск Луганской области, где и пребывал до недавних пор.

Однако преследование Ефремова было начало еще двумя годами ранее, в июле 2014 года. Его обвинили в экономическом преступлении - давлении на сотрудников государственного предприятия "Луганскуголь". Тогда же ему вменили финансирование терроризма, в частности, "ЛНР".

Последнее - главный нерв дела. В судебном порядке пытаются установить доказательства участия России в событиях 2014 года в Луганске, когда местные сепаратисты захватили здание ОГА и СБУ. Именно Ефремова прокуратура обвиняет в организации захвата этих зданий. Сам он отрицает свою причастность, а прямых доказательств у следствия нет.

Также Ефремова подозревают в организации незаконного голосования в парламенте так называемых "январских законов" 2014 года, которые способствовали бы укреплению власти президента Виктора Януковича.

Александр Ефремов говорит, что сам уже не знает, сколько дел против него открыто.

Если кратко сформулировать главные обвинения против Ефремова, они таковы: организация захвата здания Луганской облгосадминистрации, пособничество захвата здания управления СБУ в Луганской области, совершение умышленных действий с целью изменения госграницы Украины, содействие в создании и деятельности террористической организации "ЛНР", государственная измена.

Наказание для такого букета максимальное – от 15 лет тюрьмы до пожизненного срока.

На чем основано обвинение

Суть обвинения в том, что Ефремов якобы подговаривал чиновников Луганской ОГА захватить ее, установив незаконную власть.

На этом и начинаются проблемы – оба этих чиновника пребывают в розыске, поэтому выяснить, что именно им говорил (и говорил ли вообще) Александр Ефремов – не представляется возможным.

У обвиненя нет свидетелей, которым бы Ефремов лично отдавал какие-либо преступные приказы или делился бы подобными планами.

Ключевым свидетелем по делу стал экс-нардеп Валентин Ландик, который в 2016 году дал показания на Ефремова. Но и он не лично знал о преступлениях Ефремова, а со слов какой-то знакомой женщины.

Что интересно, в 2018 году суд полностью оправдал сына Ландика - Романа, который избил девушку в луганском кафе "Баккара" еще до войны. Что дало повод заговорить о неофициальной сделке Ландика со следствием - в обмен на показания против Ефремова.

Еще один свидетель - "торнадовец" Николай Цукур, которого позже обвиняли в изнасилованиях. По его словам, Ефремов говорил ему лично, что не собирается подчиняться центральной власти в Киеве, которая пришла после Майдана. Это, по словам Цукура, было 22 февраля 2014 года.

Это в общем-то и все, что он мог сказать насчет Ефремова. Все остальное Цукур воспроизводил со слов других людей, с которыми следствие пообщаться не могло.

Разумеется, подобные слова Ефремова - смехотворны для уголовного дела. 22 февраля легитимность решений Рады, которая назначила новый силовой блок и кабмин, была под вопросом - их не визировал президент Виктор Янукович, как это предусмотрено Конституцией. Поэтому подчиняться им никто и не был обязан.

Среди других свидетелей отметились политики. Которые, впрочем, ничего внятного на Ефремова не показали, ограничившись общими заявлениями о ситуации в стране на тот момент. А некоторые вип-свидетели - Александр Турчинов и Сергей Пашинский из "Народного фронта" - вообще отказались являться в суд.

Адвокаты говорят о том, что производство против Ефремова находится на грани краха. По крайней мере, ни один свидетель не подтвердил правомерность обвинений.

"Ни одного доказательства, ни одного свидетеля, тупые и лживые прокуроры, перепуганные судьи. Уверен, что даже этому, полностью подчиняющемуся прокурорам суду, нечего написать в приговоре. Процесс оказался фейком, Александр Ефремов в ближайшее время будет освобожден", - отметил юрист Андрей Портнов.

Почему отпустили Ефремова

Сегодняшнее изменение меры пресечения стало возможным после смены власти в Украине. А чисто технически - благодаря изменению подсудности в деле об изменении меры пресечения Ефремову. Такое решение принял Верховный суд.

Обвинения с Александра Ефремова не сняты - однако теперь, как минимум, он не будет сидеть в СИЗО.

Это важно потому, что в конце 2018 года появились свидетельства пыток Ефремова. Во время очередного заседания СМИ запечатлели на его запястьях следы от наручников, которые не могут остаться, если их используют только для доставки из камеры в суд.

Экс-министр юстиции и адвокат Елена Лукаш тогда написала, что Александр Ефремов расплачивается за желание власти [Порошенко] доказать народу "решительную борьбу с прошлым".

"Руки Александра Ефремова. С июля 2016 он расплачивается за желание власти доказать народу "решительную борьбу с прошлым" и "справедливость". Доказательств его вины – ноль. С июля 2016 он подвергается моральным и физическим пыткам и унижению.

Он и тысячи других.

Цель пыток всегда одна - уничтожить личность. Но в случае с показательной расправой над Ефремовым – цель гораздо страшнее. Всем нам показывают, как "закручиваются гайки". Одновременно превращая в пытку жизнь каждого. Пытки – теперь госполитика.

Не думайте, что это вас не касается. Все мы - невольные соучастники этого преступления".

Как Ефремова пытался использовать Оппоблок

Александр Ефремов на протяжении восьми лет был первым заместителем председателя Партии регионов, возглавляемой Виктором Януковичем. Но если уважение к бывшему президенту у большинства не сохранилось, то к Ефремову - да. Его деятельность по защите прав нацменьшинств и русскоязычного населения многим запомнилась.

Накануне досрочных парламентских выборов авторитетом сидящего в СИЗО политика, подвергаемого репрессиям, решил воспользоваться "Оппозиционный блок", первым номером в списке которого был Евгений Мураев. Последний заявил, что партия решила включить его под номером 10.

В тоже время, с самого начала это заявление выглядело странно, так как прозвучало через 4 дня после истечения крайнего срока внесения кандидатур в список.

Мураев заявил об этом 14 июня. А 10 июня прошел съезд партии, который и передал в ЦИК список ОБ, где под номером 10 был скандальный нардеп от "Возрождения" Владимир Пилипенко. Но после публикации "Страны" о его взглядах, он решил не подавать заявления о согласии баллотироваться, поэтому его не зарегистрировали.

По неофициальной информации, у партии была возможность внести Ефремова задним числом, однако ею не воспользовались, так как экс-лидера регионалов запретил вносить в список Игорь Коломойский - одного из двух (наряду с Ахметовым) бенифициаров "Оппозиционного блока".

Так или иначе, но громко заявленное Мураевым включение Ефремова в список так и не состоялось, что, возможно, и сыграло немалую роль в провале "Оппоблока" на выборах.

Ефремов: "Я стал разменной монетой"

В августе прошлого года Александр Ефремов дал эксклюзивное интервью "Стране".

Он рассказал о том, что в 2014 году была достигнута договоренность на высшем уровне, что Партию регионов не будут реанимировать.

Ефремов предположил, что он стал разменной монетой в сделках своих бывших товарищей, которые сумели вовремя договориться с Банковой. Политик высказал мнение и о других громких судебных процессах, в том числе по сфабрикованному делу против главреда "Страны" Игоря Гужвы, и поделился тем, что бы сказал Виктору Януковичу при встрече.

Большая часть интервью не потеряла актуальность. Ознакомиться с материалом в текстовом виде можно здесь. Посмотреть видео - ниже: